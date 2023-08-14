Натали посвятила трогательную публикацию своему покойному супругу

Певица Натали (Наталья Рудина) тяжело переживает кончину мужа Александра Рудина, которого не стало 30 июля текущего года.
Звезда сцены в рамках личного блога рассказала, что ее успех в карьере и личное счастье - заслуга супруга.
Артистка очень сильно любила Александра, с которым ее связывают 32 года совместной жизни.
Рудина считает, что у покойного был уникальный дар создавать атмосферу тепла, безопасности, свободы, защищенности, юмора и интереса не только для жены, но и для всех людей, которые сотрудничали с певицей.
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