Знающий цветовод рассказал про основные моменты выращивания комнатного алоэ

21:19 2023-08-14

Рассказываем, как вырастить дома на подоконнике популярное комнатное растение, известное лечебными свойствами.

Цветку нужно много яркого света, зимой алоэ лучше подсвечивать специальной лампой.

Растение хорошо себя чувствует при обычной комнатной температуре. Зимой нужно держать его в более прохладных условиях - в комнате не должно быть выше +14.

Поливаем так, чтобы вода не попадала в центр листовой розетки.

Идеальная почва: листовая и дерновая земля, песок, соотношение такое - 1:2:1.

Для алоэ подходит обычная влажность, которая бывает в жилых комнатах.

Подкармливаем растение в конце весны и до начала осени. Паузы - 4 недели.

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