Арзамасова красиво поздравила своего сына Льва с днем рождения

21:27 2023-08-14

Елизавета Арзамасова обратилась к своему наследнику Леве в день его рождения, трогательно поздравив малыша.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух женаты больше 2-ух лет. У них подрастает сын Лева.

Сегодня мальчику исполнилось 2 года.

Знаменитые родители показали, какой подарок вручили любимому сыну.

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    На снимке, выложенном актрисой, маленький Лев держит собаку.

    Фото знаменитая мать подписала так: "Нашему любимому человеку исполнилось 2 года! С уверенностью можно сказать, что Лёва - это клево!"

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