Арзамасова красиво поздравила своего сына Льва с днем рождения

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух женаты больше 2-ух лет. У них подрастает сын Лева.
Сегодня мальчику исполнилось 2 года.
Знаменитые родители показали, какой подарок вручили любимому сыну.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух женаты больше 2-ух лет. У них подрастает сын Лева.
Сегодня мальчику исполнилось 2 года.
Знаменитые родители показали, какой подарок вручили любимому сыну.
На снимке, выложенном актрисой, маленький Лев держит собаку.
Фото знаменитая мать подписала так: "Нашему любимому человеку исполнилось 2 года! С уверенностью можно сказать, что Лёва - это клево!"
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