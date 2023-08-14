Брухунова объяснила, почему не взяла фамилию Петросяна, когда вышла за него замуж

Подписчики Татьяны Брухуновой в социальных сетях поинтересовались, почему она не взяла фамилию своего знаменитого супруга Евгения Петросяна.

Брухунова заявила, что "Она - дочь своего отца".

В ходе общения с фолловерами жена сатирика сообщила, как ухаживает за собой.

Поклонникам Татьяны было интересно, какие процедуры она делает у косметолога. Та рассказала, что постоянно посещает врача, но процедуры озвучивать не будет, так как осуществлять их необходимо только специалистам.