Екатерина Семенова пожаловалась на свою мизерную пенсию

62-летняя певица Екатерина Семенова сокрушается по поводу своей нищенской пенсии.
В интервью "Аргументам и фактам" звезда сцены сообщила, что ее ежемесячное пособие составляет 9 000 российских рублей.
Знаменитость справедливо заметила, что этих средств ей ни на что не хватает, поэтому она продолжает вкалывать.
В 2019 году Семеновой вручили орден "За вклад в развитие культуры РФ". Тогда же наградили Светлану Немоляеву, Максима Дунаевского, Андря Житинкина.
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