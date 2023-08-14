Екатерина Семенова пожаловалась на свою мизерную пенсию

62-летняя певица Екатерина Семенова сокрушается по поводу своей нищенской пенсии.

В интервью "Аргументам и фактам" звезда сцены сообщила, что ее ежемесячное пособие составляет 9 000 российских рублей.

Знаменитость справедливо заметила, что этих средств ей ни на что не хватает, поэтому она продолжает вкалывать.

В 2019 году Семеновой вручили орден "За вклад в развитие культуры РФ". Тогда же наградили Светлану Немоляеву, Максима Дунаевского, Андря Житинкина.