Цветовод со стажем рассказал, что тюльпанами можно не только любоваться, их можно есть

Тюльпаны выращивают для красоты, но есть их тоже можно, хотя об этом мало кто знает.

В Средине века в Европе люди готовили из свежих луковичек тюльпанов вкусные подливы, сушеные луковицы перетирали в порошок, добавляли в муку.

В некоторых восточных странах, в Голландии и сейчас употребляют тюльпаны в пищу. Этот цветок считается близким родственником лука, чеснока, спаржи.

Съедобны не только луковицы, но и листья отдельных сортов. Печеные на костре луковицы похожи по вкусу на сладкую картошку.

Растение содержит много клетчатки, особенно много ее в луковице. Она же является богатым источником крахмала и сахара.