Криштиану Роналду стал рекордсменом в соцсетях

Футболист Криштиану Роналду стал первым и пока единственным человеком на планете Земля, набравшим более 600 000 000 подписчиков в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Рекорд в 500 000 000 подписчиков был побит тем же Роналду в ноябре прошлого года.

Тогда количество фолловеров резко выросло после совместной фотосессии с коллегой Роналду Лионелем Месси.

Португальский спортсмен активно ведёт соцсети, что даёт регулярное увеличение числа его фанатов во всём мире.

На втором месте в числе самых популярных интернет-пользователей занимает Месси с 500 000 000 подписчиков.