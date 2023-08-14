Опытный цветовод рассказал, чего не любит фиалка: этих ошибок надо избегать

Не увлекайтесь обильными поливами, они губительны для фиалок.
Нельзя также сильно пересушивать почву, где растут цветы.
Фиалка боится сильного холода, ее нельзя держать при температуре ниже +16 градусов.
Это нежное растение не переносит большую жару, выше +27 градусов.
Прямое солнце тоже не для капризных фиалок.
Не используйте высокую концентрацию азотных удобрений. Не поливайте цветы настоем навоза, не перебарщивайте с внесением удобрений.
Фиалке не нравятся щелочные грунты с большим содержанием солей.
Цветок не любит повышенную влажность воздуха и слишком низкую тоже.
Плохо растут фиалки в тяжелых грунтах.
Растения очень страдают от нападок трипсов, щитовок, клещей.
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