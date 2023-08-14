Опытный цветовод рассказал, чего не любит фиалка: этих ошибок надо избегать

23:07 2023-08-14

Обратите внимание на этот список, он поможет избежать многих ошибок при уходе за фиалками.

Не увлекайтесь обильными поливами, они губительны для фиалок.

Нельзя также сильно пересушивать почву, где растут цветы.

Фиалка боится сильного холода, ее нельзя держать при температуре ниже +16 градусов.

Это нежное растение не переносит большую жару, выше +27 градусов.

Прямое солнце тоже не для капризных фиалок.

Не используйте высокую концентрацию азотных удобрений. Не поливайте цветы настоем навоза, не перебарщивайте с внесением удобрений.

Фиалке не нравятся щелочные грунты с большим содержанием солей.

Цветок не любит повышенную влажность воздуха и слишком низкую тоже.

Плохо растут фиалки в тяжелых грунтах.

Растения очень страдают от нападок трипсов, щитовок, клещей.

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