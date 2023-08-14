Лазарева сообщила о проклятии Маслякова в адрес артистов КВН, которые покинули проект

Татьяна Лазарева сообщила, что была среди первых артистов, ушедших из КВН.

Юмористка пошутила, что Александр Масляков их проклял.

Знаменитость отметила, что не обижена за реакцию ведущего из-за их ухода из программы.

Во время вручения одной из премий ТЭФИ артистка в числе своих коллег, среди которых присутствовал и ее бывший муж Михаил Шац, в шуточной форме попросила прощения у главы юмористического проекта.

Звезда экрана и сцены вспоминает, что комики поползли через всю сцену к Маслякову, из-за чего он смилостивился и произнес "Ладно, прощаю".