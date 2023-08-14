Лазарева сообщила о проклятии Маслякова в адрес артистов КВН, которые покинули проект

23:44 2023-08-14

Юмористка и ведущая ТВ Татьяна Лазарева отпустила шутку о том, что глава Клуба веселых и находчивых Александр Масляков проклял игроков, которые ушли из передачи.

Татьяна Лазарева сообщила, что была среди первых артистов, ушедших из КВН.

Юмористка пошутила, что Александр Масляков их проклял.

Знаменитость отметила, что не обижена за реакцию ведущего из-за их ухода из программы.

Во время вручения одной из премий ТЭФИ артистка в числе своих коллег, среди которых присутствовал и ее бывший муж Михаил Шац, в шуточной форме попросила прощения у главы юмористического проекта.

Звезда экрана и сцены вспоминает, что комики поползли через всю сцену к Маслякову, из-за чего он смилостивился и произнес "Ладно, прощаю".

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