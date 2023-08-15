Опытный цветовод рассказал, как правильно ухаживать за бромелиями

Обеспечиваем рассеянный свет, прямое солнце тоже можно, но ненадолго, иначе растения пострадают.
Поддерживаем в комнате температуру воздуха около 23 градусов тепла в теплое время года, около 17 градусов - в холодное.
Поливаем так, чтобы в поддоне всегда оставалось немного стекшей воды.
На дно горшка укладываем дренаж на полтора сантиметра, потом грунт с торфом и крупным речным песком.
Поддерживаем влажность воздуха на высоком уровне - от 70%.
Подкармливаем специальными средствами для ухода за комнатными растениями.
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