Опытный цветовод рассказал, как правильно ухаживать за бромелиями

Обеспечиваем рассеянный свет, прямое солнце тоже можно, но ненадолго, иначе растения пострадают.

Поддерживаем в комнате температуру воздуха около 23 градусов тепла в теплое время года, около 17 градусов - в холодное.

Поливаем так, чтобы в поддоне всегда оставалось немного стекшей воды.

На дно горшка укладываем дренаж на полтора сантиметра, потом грунт с торфом и крупным речным песком.

Поддерживаем влажность воздуха на высоком уровне - от 70%.

Подкармливаем специальными средствами для ухода за комнатными растениями.