Опытный цветовод объяснил, как ухаживать за красавицей аглаонемой в домашних условиях

При выращивании в домашних условиях это растение нуждается в полутени.
Хорошая температура для аглаонемы - около 25 градусов тепла. Зимой поддерживаем более низкие показатели от +16 градусов. Бережем растение от холода и сквозняка.
Поливаем только мягкой водой, дожидаемся высыхания верхнего слоя и сразу увлажняем.
Влажность цветку нужна высокая, чтобы поддерживать ее на должном уровне, периодически увлажняем воздух опрыскивателем.
Подкормки делаем в теплое время года. Начиная с первых дней весны и до конца лета. Частота внесения - раз в две недели. Чередуем органику и минеральные удобрения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__