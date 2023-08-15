Пожелтели кончики листьев у суккулентов: что можно предпринять, рассказал эксперт

Главная причина проблемы - недолив или перелив. Чаще все-таки такая ситуация возникает при избыточном увлажнении растений.

Суккулентам хорошо в полностью сухой почве, гораздо лучше, чем в переувлажненной. При повышенном содержании влаги на корнях появляется гниль, после чего растения засыхают.

Проблему с сухими желтыми кончиками листьев решаем так. Выкапываем растение и осматриваем корни.

Если там есть гниль, обрезаем плохие корни, меняем землю. Подойдет грунт для суккулентов и кактусов, смешиваем его с песком и перлитом. Теперь возвращаем растение в горшок.

Стараемся не делать перелива. Оторвите здоровый лист и отрастите новый суккулент, запасной. Если вдруг ваше материнское растение погибнет, у вас будет второе растение.