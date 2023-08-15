Диетолог Мансурова рассказала, какой чай повышает работоспособность, а какой расслабляет

Чай с молоком либо сахаром повышает работоспособность, а с мятой - позволяет расслабиться. Как сообщает АиФ, об этом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Молоко – одна из наиболее популярных добавок для чая, – сказала эксперт.

Молоко содержит полезные микроэлементы, помогающие наладить работу внутренних органов. Кроме мягкого вкуса, который придает напитку молоко, такой чай позволяет стабилизировать нервную систему, повышает повысит работоспособность, приводя организм в тонус.

Польза чая с молоком также заключается в его способности ускорения обмена веществ и мочегонном эффекте. Врач посоветовала выпивать в день не более, чем 700 миллилитров чая с молоком.

Чай с сахаром тоже может поднять работоспособность, но эффект будет более кратковременным - за счет быстрого поступления энергии в мозг.

А для расслабления специалист посоветовала принимать чай с мятой. Его пьют при простуде, головных болях, повышенном давлении.