Дачный эксперт рассказал, от чего бывают трещины на помидорах и что с этим делать

Трещины появляются, когда делаются неравномерные поливы. Если у вас чередуются засуха с застоем воды.

Помним, когда вы случайно пересушили томат, полейте его за 2-3 приема, причем берем небольшие порции воды.

В конце июля/начале августа идет активное созревание плодов. Чтобы ускорить поспевание, многие дачники делают редкие умеренные поливы.

Это правильный ход, но делать его надо с умом. Нельзя допускать пересыхания почвы. Излишне поливать тоже не надо.

Когда томаты массово созревают, корни у них уже очень мощные, влагу они способны достать из самых глубин.

Поверхностный сплошной полив погубит растения. Поливайте их раз в неделю и только под корень.

В августе к трещинам приводят колебания суточных температур. Поэтому на ночь томаты надо согревать.