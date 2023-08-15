Дачный эксперт рассказал, от чего бывают трещины на помидорах и что с этим делать

Трещины появляются, когда делаются неравномерные поливы. Если у вас чередуются засуха с застоем воды.
Помним, когда вы случайно пересушили томат, полейте его за 2-3 приема, причем берем небольшие порции воды.
В конце июля/начале августа идет активное созревание плодов. Чтобы ускорить поспевание, многие дачники делают редкие умеренные поливы.
Это правильный ход, но делать его надо с умом. Нельзя допускать пересыхания почвы. Излишне поливать тоже не надо.
Когда томаты массово созревают, корни у них уже очень мощные, влагу они способны достать из самых глубин.
Поверхностный сплошной полив погубит растения. Поливайте их раз в неделю и только под корень.
В августе к трещинам приводят колебания суточных температур. Поэтому на ночь томаты надо согревать.
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