Разин сообщил, что признавался в своих чувствах Пугачевой, а она отвечала ему тем же

Андрей Разин сообщил о своих отношениях с Аллой Пугачевой в рамках личного блога.

По его утверждениям, с певицей он впервые встретился в 1985 году в программе "Утренняя почта".

Разин рассказал, что после знакомства они не раз встречались. Он говорил артистке о своей любви, а она отвечала тем же.

Продюсер "Ласкового мая" вспомнил, что засыпал Аллу Борисовну дорогими подарками, приезжая к ней на дачу верхом на "Чайке ГАЗ-24".