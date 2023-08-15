Разин сообщил, что признавался в своих чувствах Пугачевой, а она отвечала ему тем же

10:59 2023-08-15

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что приезжал к Алле Пугачевой на дачу с цветами, клялся ей в любви, как и она ему.

Андрей Разин сообщил о своих отношениях с Аллой Пугачевой в рамках личного блога.

По его утверждениям, с певицей он впервые встретился в 1985 году в программе "Утренняя почта".

Разин рассказал, что после знакомства они не раз встречались. Он говорил артистке о своей любви, а она отвечала тем же.

Продюсер "Ласкового мая" вспомнил, что засыпал Аллу Борисовну дорогими подарками, приезжая к ней на дачу верхом на "Чайке ГАЗ-24".

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