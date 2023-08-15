Ягодники в августе нуждаются в особой заботе: какие манипуляции гарантируют суперурожай в будущем году

К концу лета кусты смородины, крыжовника, кизила, барбариса уже одарили хозяев урожаем. И теперь самое время приложить некоторые усилия, чтобы сделать задел для того, чтобы ягод было много и в будущем сезоне.

Первым делом нужно убрать мульчу, вырвать сорную траву, собрать и сжечь все листья, среди которых могут быть больные.

Затем провести фосфорно-калийную подкормку под корень. Для молодых кустов достаточно 15-20 мг суперфосфата и 12-15 гр сернокислого калия (на 10 л воды). Норма - 1,5 л на куст.

Для взрослых растений (старше 5 лет) норму можно увеличить до 2 л.

Дождливый и теплый август может спровоцировать вторичный рост побегов, которые не смогут вызреть к зиме. Их надо прищипнуть, тем самым удалить точки роста.