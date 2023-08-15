Приходько накинулась на Вайкуле, которая собрала русскую челядь на своем фестивале в Юрмале

Анастасия Приходько сообщила, что ни за какие деньги не согласилась бы участвовать в мероприятии, где собралось столько россиян.

Украинская артистка заявила, что с некоторых пор никаких положительных эмоций у нее не вызывают ни Лайма Вайкуле, ни Андрей Макаревич, ни прочие подобные личности.

Приходько отметила и тот факт, что в зале была куча представителей РФ.

Жительница Незалежнай заявила: "Выступать перед русскими? Никогда!".