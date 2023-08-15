Марго Робби заработает более 50 000 000 USD за роль в картине Барби

Голливудской актрисе Марго Робби досталась роль главной героини фильма Греты Гервиг "Барби", за которую, знаменитость сможет заработать в районе 50 000 000 у.е.

Размер вознаграждения рассчитывается из суммы гонорара за съёмки и процента со сборов в прокате, которые уже сейчас перевалили за 1 000 000 000 USD.

Известно, что Робби выступала также и в качестве продюсера проекта посредством своей фирмы LuckyChap Entertainment.

Напомним, что премьерный показ "Барби" состоялся 19 июля текущего года. Фильм о приключениях самой популярной куклы стал самым кассовым в этом году.