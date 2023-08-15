Джиган и Самойлова вместе с детьми угодили в страшный ураган во время отпуска на территории Таиланде

15:13 2023-08-15

Модель и блогер Оксана Самойлова сообщает, что в этом году отдых ее семейства не задался с самого начала. Почти все члены семьи приболели, а теперь они попали в ураган, что можно увидеть на фото.

Оксана Самойлова и Джиган - большие любители путешествий. На этот раз отдыхать знаменитости направились в Таиланд, чтобы исследовать культуру иностранного государства.

К сожалению, отпуск звездного семейства не задался. Они попали во власть природной стихии.

При посещении статуи Будды поднялся сильный ураган, что можно наблюдать в ролике, который Самойлова выложила в запрещенной сегодня в РФ социальной сети.

Все члены семьи оделись в дождевики, но и это их не спасло.

Супруга рэпера сокрушается, что отпуск в этом году идет не по плану с самого начала. До того как попасть "под горячую руку природе", муж, жена и дети успели заболеть.

Показать следующие комментарии
Фото