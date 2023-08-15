Устинов получил серьезное ранение, сражаясь в зоне СВО

Павел Устинов рассказал, что снаряд попал ему прямо в руку, больше всего поразив ладонь. Нервы и мышечные ткани в области верхней конечности были перебиты.

В настоящее время 27-летнего актера успели выписать из госпиталя и чувствует он себя получше, но до полного восстановления еще очень далеко.

В рамках передачи "Жизнь и судьба" артист сообщил, что рука находится в "состоянии онемения", чувствительность ладони сильно нарушена, сила конечности на нуле.

Устинов признается, что повестка о призыве в период частичной мобилизации была для него поной неожиданностью, по той причине, что он только устроился в труппу московского "Нового театра", получив роль главного персонажа в одной из постановок.

Павел отмечает, что желания "откосить" у него не было, так как он понимал, что защищать родину - его святая обязанность.