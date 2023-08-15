Причина смерти клоуна Андрюши, который учил Пугачеву жонглировать, озвучена

Когда Андрея Николаева забрала скорая, его тут же госпитализировали с диагнозом гепатит в острой стадии.

Позднее обнаружилось, что звезда цирковой арены также болеет коронавирусной инфекцией.

К сожалению, артист отказался от операции наотрез, которая, по мнению медиков, могла спасти ему жизнь.

По имеющимся сведениям, причиной кончины знаменитости является перитонит и некроз желчного пузыря.

Примечательно, что в одном из интервью Алла Пугачева хвасталась, что ее учил жонглированию клоун Андрюша, теперь уже покойный.