Бари Алибасов младший рискует лишиться автомобиля из-за долгов

Сын основателя группы "На-на" Бари Алибасов младший погряз в долгах.
Он рискует лишиться всего, что имеет, так как должен банку 8 000 000 российских рублей.
У звездного отпрыска уже отобрали дом, теперь наложен арест и на его машину.
По имеющимся данным, наследник продюсера требует суд вернуть ему авто, утверждая, что погасил задолженность.
Судебное разбирательство по поводу должно пройти в конце августа текущего года.
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