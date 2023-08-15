Бари Алибасов младший рискует лишиться автомобиля из-за долгов

Сын основателя группы "На-на" Бари Алибасов младший погряз в долгах.

Он рискует лишиться всего, что имеет, так как должен банку 8 000 000 российских рублей.

У звездного отпрыска уже отобрали дом, теперь наложен арест и на его машину.

По имеющимся данным, наследник продюсера требует суд вернуть ему авто, утверждая, что погасил задолженность.

Судебное разбирательство по поводу должно пройти в конце августа текущего года.