Бари Алибасов младший рискует лишиться автомобиля из-за долгов

16:08 2023-08-15

С деньгами у Бари Алибасова младшего дела в настоящее время обстоят очень плохо. Недавно сообщалось, что он продал свой бизнес, но и это не спасло положение. У сына продюсера Бари Алибасова уже отобрали дом за долги. На очереди - автомобиль.

Сын основателя группы "На-на" Бари Алибасов младший погряз в долгах.

Он рискует лишиться всего, что имеет, так как должен банку 8 000 000 российских рублей.

У звездного отпрыска уже отобрали дом, теперь наложен арест и на его машину.

По имеющимся данным, наследник продюсера требует суд вернуть ему авто, утверждая, что погасил задолженность.

Судебное разбирательство по поводу должно пройти в конце августа текущего года.

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