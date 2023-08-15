К Ладе Дэнс приставлен телохранитель из-за того, что певице угрожают убийством

Мало того, что Лада Дэнс находится в плохом физическом и моральном состоянии после того, как попала в аварию, в ее жизнь пришла еще одна напасть.

У певицы случился нервный срыв из-за неадекватного поведения одного из ее фанатов.

Поклонник угрожал убить 56-летнюю знаменитость за то, что та отказалась с ним общаться.

Лада Волкова (настоящее имя исполнительницы) через своего концертного директора Сергея Пудовкина обратилась в полицию с просьбой призвать неадеквата к ответственности.

В сложившейся ситуации звезда вынуждена была нанять телохранителя, чтобы обезопасить себя.