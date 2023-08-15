Бледанс призналась, что считает Зеленского отличным юмористом

Эвелина Бледанс была среди гостей 2-ого Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах", проходившем 6-13 августа текущего года.
В рамках данного события 54-летняя знаменитость сообщила журналистам, что хорошо знакома с главой Украины Владимиром Зеленским, которого называет "классным юмористом".
По словам Бледанс, Зеленский был "пластичным артистом", которому под силу играть в комедии и быть трогательным.
Актриса рассказала, что была задействована с нынешним политиком в нескольких проектах. К профессионализму коллеги как актера и комика у нее претензий нет.
Сейчас звезда экрана не может узнать в Зеленском того отличного артиста, не понимая, почему так случилось.
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