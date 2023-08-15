Дачный эксперт объяснил, почему опадают плоды у перцев и что нужно делать

Многим дачникам знакома такая ситуация: плоды загнивают в том месте, где крепятся плодоножки, и после этого перцы опадают.

Осыпаться они могут из-за плодовой гнили. Опрыскиваем растения вечером по листам препаратами "Унифлор-бутон" (две чайные ложки на 10 л воды) и "Циркон".

Когда наступает сильное похолодание - ниже -12, корни не работают и растения испытывают холод.

Для сохранения точки роста перцы вытягивают питание из листвы, она желтеет и опадает.

Если холода стоят свыше недели, нужно подкормить перцы по листьям питательным составом с микроэлементами.

В плохую погоду рекомендуется опрыскать растения "Экоберином", "Новосилом", препаратом "Эпин-экстрой". Это хорошая защита от стресса.

Нужно также подкормить перцы кальциевой селитрой, даем внекорневую подкормку. На 10 л воды берем пол чайной ложки препарата.

Если развивается вершинная гниль плодов, надо подкормить перцы калием, кальцием, дать хороший полив.