Японцы создали вертикальную капсулу для сна сотрудников в офисе

Японцы давно заботятся о комфорте сотрудников на рабочих местах. Теперь в офисе можно будет даже вздремнуть: инженеры изобрели специальную вертикальную капсулу, где работники смогут спать стоя, сообщает Oddity Central.

Разработку назвали Giraffenap. Как отмечают создатели, ее сделали вертикальной для экономии места.

У капсулы хорошая звукоизоляция. Она оснащена системой сигнализации и точками опоры для разных частей тела - головы, ягодиц, икр, ступней. В капсуле имеется вентилятор, детектор дыма, огнетушитель, потолочное и напольное освещение и крючки для одежды.

Потолок при этом снимается - такая мера позволяет во время отдыха дышать естественным воздухом.

Устройство проходит тестирование в кофейнях Японии. Если изобретение будет востребовано, оно будет внедрено по всей стране.