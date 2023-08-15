Японцы создали вертикальную капсулу для сна сотрудников в офисе

Японцы давно заботятся о комфорте сотрудников на рабочих местах. Теперь в офисе можно будет даже вздремнуть: инженеры изобрели специальную вертикальную капсулу, где работники смогут спать стоя, сообщает Oddity Central.
Разработку назвали Giraffenap. Как отмечают создатели, ее сделали вертикальной для экономии места.
У капсулы хорошая звукоизоляция. Она оснащена системой сигнализации и точками опоры для разных частей тела - головы, ягодиц, икр, ступней. В капсуле имеется вентилятор, детектор дыма, огнетушитель, потолочное и напольное освещение и крючки для одежды.
Потолок при этом снимается - такая мера позволяет во время отдыха дышать естественным воздухом.
Устройство проходит тестирование в кофейнях Японии. Если изобретение будет востребовано, оно будет внедрено по всей стране.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__