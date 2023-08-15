Бывалый садовод рассказал, как выращивать на дачном участке настоящую сладкую дыню

При появлении на рассаде четырех листиков прищипываем саженцы. Высаживая дыню, мульчируем ее травой.

Созревает дыня за два месяца. Обязательно не забываем делать пасынкование.

Прищипывать надо за четвертым листом. На боковых побегах будет много плодов, но всего на кусте надо оставить не более шести. С остальными растение не справится.

Под созревающие плоды нужно делать подложку, иначе дыня будет поглощать в себя воду из земли.

Когда плод стал такого размера, какой вам нужен, поливы надо прекратить.

Нельзя давать много навоза дыне иначе азот даст рост ботве в ущерб плодам.

Добавляйте в грунт песок, обеспечивайте тепло. Соблюдаем температуру при выращивании не менее +26 градусов.

Защищаем от ветра, дыня также боится сквозняков.