Супруга призналась, что поспешила подать на развод с музыкантом

Глава одного из столичных судов дал 3 месяца на примирение Гуфа с его женой Юлией, которая подала на развод.

Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что женщина попросила судью дать время на примирение сторон.

Супруга исполнителя назвала заявление о разводе результатом поспешного решения, считая, что отношения можно сохранить.

Примечательно, что Гуф не хотел ждать, но по российскому законодательству суд не вправе отказать в предоставлении времени на примирение, если об этом просит один из супругов.

Следующее заседание по поводу состоится 15 ноября текущего года.