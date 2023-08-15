Как обычный уксус помогает избавляться от тли на садовом участке: советы эксперта

На 10 л воды берем столовую ложку уксусной эссенции или 10 столовых ложек столового уксуса.

Получается очень простой, дешевый раствор, которым надо опрыскать листья пораженного растения.

Можно не только проводить опрыскивания, но и поливать огородные культуры прямо из лейки. Раствор будет очень легкий, ожог растения получить не могут.

Поливы или обработки распылителем делаем очень обильные. Лейка помогает лучше добраться до тли, которая прячется в скрученных листьях.

После мощной обработки пройдет пару дней, и вы не узнаете свои растения. Никаких скрученных листьев, никакой тли, красивые здоровые кусты.