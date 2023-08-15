Суд арестовал имущество Блиновской, общая стоимость которого составляет 64 000 000 000 рублей

Об аресте имущества Елены Блиновской сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

Юрист пояснила, что такие меры приняты в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств.

Сальникова отметила, что в сумму 64 000 000 000 российских рублей входит и собственность некоторых компаний, записанных на основательнице "Марафона желаний".

Правовед выступала на заседании общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", в рамках которого уточнила, что решение от ФНС по поводу точного ущерба, причиненного ее подзащитной, так и не было получено.

Сальникова сообщила, что в настоящее время Блиновской удалось погасить 55 000 000 рублей долга по налогам из 918 000 000.