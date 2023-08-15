Почему нужно притормаживать возле остановившегося автобуса: водителям на заметку

Этот навык становится привычным для многих опытных автомобилистов. Тем не менее, новички иногда пренебрегают этой практикой, и это может стать опасным, так как снижение скорости в этой ситуации – важная мера для предотвращения возможных ДТП.

Снижение скорости при приближении к остановившемуся автобусу обеспечивает водителю дополнительное время на реакцию в случае, если пассажир решит перейти дорогу сразу после выхода из транспорта. Ведь переход дороги перед движущимися машинами может быть опасным.

Часто пешеходы, выходя из автобуса, не всегда выбирают правильное место для перехода и могут появиться на дороге внезапно.

В этой ситуации снижение скорости позволяет водителю успеть затормозить, предотвращая возможное столкновение.