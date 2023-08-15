Имена членов жюри нового сезона шоу «Ты супер!» озвучены

Известно, что оценивать участников в рамках суперсезона "Ты супер!" будут такие известные личности, как композитор Игорь Крутой, актёр Алексей Воробьёв, исполнительницы Ани Лорак и Люся Чеботина.
Пресс-служба НТВ информирует, что звёзды будут судить 50 конкурсантов из РФ, РБ, Казахстана, Молдовы.
Участвовать на этот раз будут и новые артисты, и те, кто засветился в предыдущих сезонах проекта.
Игорь Крутой, выступающий в качестве постоянного члена жюри песенного состязания, отметил, что почти все участники разных сезонов шоу не оставили его равнодушным.
Композитор не сомневается, что большинство юных артистов получило ценный опыт, любовь и признание миллионов зрителей.
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