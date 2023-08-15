Шнуров оштрафован за применение в своем клипе чужого снимка

Арбитражный суд российской столицы частично удовлетворил иск фотографа Александра Попова против солиста "Ленинграда" Сергея Шнурова и взыскал с него 60 000 российских рублей штрафа за незаконное применение снимка самолета "Сухой Суперджет 100".

Попов хотел получить за нарушение Шнурова 1 400 000 рублей. Адвокат музыканта отметил в ходе судебного разбирательства, что заявленная в иске сумма слишком большая.

Судья решил, что уплаты по 20 000 рублей за каждое нарушение будет вполне достаточно.

Лидер "Ленинграда" использовал снимок Попова в видеоклипе, это же изображение на обложке трека, а также удалил без разрешения правообладателя сведения об авторском праве.