Стендапер Тисенко сообщил о своем избиении

Известный комик в жанре стендапа Николай Тисенко пообщался с представителями СМИ после того, как появились сведения о его избиении с последующей госпитализацией.

Знаменитость отметил, что данная новость слишком преувеличена.

В интервью "Газета.ру" Тисенко объяснил, что получил по лицу, заступившись за мужчину, которого били.

Артист отметил, что было это 14 августа в Питере. Он утверждает, что о его госпитализации речь не шла.