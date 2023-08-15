Стендапер Тисенко сообщил о своем избиении

19:25 2023-08-15

Стендап-комик Николай Тисенко заявил, что информация о том, что его избили, сильно раздута. Он только получил по лицу, а госпитализация ему не потребовалась.

Известный комик в жанре стендапа Николай Тисенко пообщался с представителями СМИ после того, как появились сведения о его избиении с последующей госпитализацией.

Знаменитость отметил, что данная новость слишком преувеличена.

В интервью "Газета.ру" Тисенко объяснил, что получил по лицу, заступившись за мужчину, которого били.

Артист отметил, что было это 14 августа в Питере. Он утверждает, что о его госпитализации речь не шла.

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