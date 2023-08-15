54-летняя Светлана Бондарчук стала мамой уже в третий раз

Оказывается, Светлана Бондарчук родила сына несколько месяцев назад, но ни она, ни ее нынешний супруг Сергей Харченко эту новость не сообщали общественности.

Все открылось сегодня, 15 августа, когда Светлана выложила в Сеть совместный снимок с мужем по поводу 3-ьей годовщины со дня их свадьбы, а после совместное фото с маленьким наследником.

Фотографию с малышом Бондарчук подписала, сообщив, что 6 месяцев назад стала мамой мальчика Пети.

Знаменитость призвала своих поклонников не скупиться на поздравления.