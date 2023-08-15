54-летняя Светлана Бондарчук стала мамой уже в третий раз

19:40 2023-08-15

Светлана Бондарчук со своим 6-месячным сыном Петром.

Светлана Бондарчук со своим 6-месячным сыном Петром.

Экс-супруга режиссера и актера Федора Бондарчука Светлана родила сына от своего нынешнего мужа Сергея Харченко. Это третий по счету ребенок бизнесвумен.

Оказывается, Светлана Бондарчук родила сына несколько месяцев назад, но ни она, ни ее нынешний супруг Сергей Харченко эту новость не сообщали общественности.

Все открылось сегодня, 15 августа, когда Светлана выложила в Сеть совместный снимок с мужем по поводу 3-ьей годовщины со дня их свадьбы, а после совместное фото с маленьким наследником.

Фотографию с малышом Бондарчук подписала, сообщив, что 6 месяцев назад стала мамой мальчика Пети.

Знаменитость призвала своих поклонников не скупиться на поздравления.

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