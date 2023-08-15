Юлиан признался, что считает смешным излишнее увлечение Киркорова пластикой

В рамках интервью изданию "Газета.ру" Юлиан осудил Филиппа Киркорова за пластические операции а также выступления с блогерами.

Юлиан отметил, что самому Киркорову нравится результат "омоложения", но выглядит это неуместно.

Певец отметил, что не стоит забывать о том сколько тебе лет, а "молодым можно быть в душе".

Также артист подчеркнул, что интернет сегодня способен сделать популярным человека, у которого нет таланта.

Юлиан заявил, что ни за какие деньги не стал бы петь дуэтом с блогерами, назвав для примера Ольгу Бузову.