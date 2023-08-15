Цветовод со стажем рассказал, как приготовить из бананов полезное удобрение для цветов

Банановые шкурки надо мелко порезать и просушить. Пересаживая растения, насыпаем в вазон слоем или заделываем в почву.

Есть еще один способ. Шкурки надо высушить, потом измельчить в кофемолке. Из темного коричневого порошка делаем удобрение.

Его можно подсыпать перед поливом в вазон или развести с водой и применять как жидкую подкормку.

Банановое удобрение - хороший вариант для цветущих растений. Особенно нравится подкормка розам, после нее кусты пышно и долго цветут.

Такую реакцию вызывает калий, которого в бананах много.