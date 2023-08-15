Супруг чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной скончался через год после свадьбы и рождения ребенка

Стало известно, что трагедия случилась еще в июле текущего года, когда мужчину, личность которого Наталья Рагозина скрывала, госпитализировали в одну из клиник.

В больнице состояние мужа чемпионки мира по боксу стало совсем плохим: у него отказали почки.

Поженились возлюбленные ровно год назад (в августе 2022 года).

Немногим позднее у пары родилась дочь Настя. Известно, что семейство проживало на территории Израиля.