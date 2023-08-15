Время и место прощания с наставником Пугачевой Андреем Николаевым известно

Траурная церемония с Андреем Николаевым состоится 18 августа в 10 часов утра в Московском цирке Юрия Никулина.

Союз деятелей циркового искусства взял на себя расходы по погребению знаменитости.

Напомним, что клоун Андрюша ушел из жизни 14 августа, находясь в Боткинской больнице. Причина кончины артиста цирка - перитонит. Ему было 86 лет.

Николаев - единственный советский артист, которому были вручены высшая всемирная клоунская награда "Маска Грока" и премия "Оскар" королевского цирка в Брюсселе.