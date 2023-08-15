Знаменитости, детей которым подарили суррогатные матери

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают детей Лизу и Гарри, которым им родила суррогатная мать, имя которой знаменитости не раскрывают.

В СМИ говорили, что Елена Ширина является биологической родительницей двойняшек, но звездные супруги отрицают данный факт.

Таким же образом примерил статус отца экс-супруг Аллы Борисовны, певец Филипп Киркоров. У него двое наследников: дочь Алла-Виктория и сын Мартин.

Сергей Лазарев также является отцом, который в одиночку воспитывает сына Никиту и дочь Анну, которых ему родила "чужая" женщина.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями мальчика Арсения в 2020 году, прибегнув к такому же способу зачатия ребенка.