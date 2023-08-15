Бабкина в день рождения внучки выложила совместное с ней фото

В день рождения внучки Веры Надежда Бабкина рассказала, какие качества девочка унаследовала от нее.

10-летняя наследница певицы - разносторонний человек, обладающий сразу несколькими чертами характера, унаследованными от бабушки.

Где бы ни появилась Вера, она становится душой компании. Надежда Георгиевна называет родственницу сорвиголовой отмечая, что она сама была такой же в детстве.

Отце девочки - единственный сын Бабкиной Даниил Заседателев.

Кроме Веры в семье воспитывается еще двое детей.