Вдова Градского Коташенко подверглась ограблению

22:15 2023-08-15

Марина Коташенко обратилась в полицию, заявив, что ее ограбили. Вдова Александра Градского утверждает, что среди вещей, которые у нее пропали, числятся стулья и посуда.

Стало известно, что вещи исчезли из загородного дома Марины Коташенко, который находится в Подмосковье.

Вдова Александра Градского заявила на злоумышленников в полицию.

Издание 5-tv.ru сообщает, что среди пропавших вещей оказались стулья, посуда, проектор. По данному факту проводится проверка.

Ранее появилась информация о том, что 42-летний сын Градского Даниил обвинил последнюю жену отца в краже денег и имущества, которые должны были быть распределены между наследниками.

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