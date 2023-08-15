Вдова Градского Коташенко подверглась ограблению

Стало известно, что вещи исчезли из загородного дома Марины Коташенко, который находится в Подмосковье.

Вдова Александра Градского заявила на злоумышленников в полицию.

Издание 5-tv.ru сообщает, что среди пропавших вещей оказались стулья, посуда, проектор. По данному факту проводится проверка.

Ранее появилась информация о том, что 42-летний сын Градского Даниил обвинил последнюю жену отца в краже денег и имущества, которые должны были быть распределены между наследниками.