Дачный эксперт рассказал о свойствах лукового отвара, помогающего вырастить крепкую рассаду томатов

Отвар из луковой шелухи на самом деле можно назвать чудо-средством.

Оно обеспечивает ценными веществами многие огородные растения, является профилактическим средством от болезней.

Очистки лука можно использовать для отпугивания насекомых-вредителей.

Чтобы сделать отвар, стакан шелухи заливаем двумя стаканами воды. Потом смесь нужно вскипятить, держать двое суток в темном теплом месте.

Перед использованием жидкость необходимо процедить, развести в десяти стаканах чистой воды. Поливать рассаду надо раз в 7-10 дней.

Когда появляются признаки болезни на растениях или следы присутствия вредителей, в отвар нужно влить немного жидкого мыла. После этого делаем опрыскивания листьев и побегов.