Зои Дешанталь приняла предложение своего возлюбленного Джонатана Скотта, похваставшись кольцом

Джонатан Скотт подарил своей возлюбленной Зои Дешанталь кольцо, которым она похвасталась на своей странице в соцсетях.
45-летний Скотт предложил руку и сердце 43-летней Дешанель в период их отпуска в Шотландии.
Джонатан Скотт подарил своей возлюбленной Зои Дешанталь кольцо, которым она похвасталась на своей странице в соцсетях.
45-летний Скотт предложил руку и сердце 43-летней Дешанель в период их отпуска в Шотландии.
Украшение, которое Джонатан преподнес Зои в честь помолвки, - это кольцо с розовыми и фиолетовыми камнями.
Будущие муж и жена состоят в отношениях уже в течение 4 лет.
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