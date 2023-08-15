Зои Дешанталь приняла предложение своего возлюбленного Джонатана Скотта, похваставшись кольцом

МакSим пожаловалась, что близкие люди обманывали ее на деньги, когда она была пьяной

МакSим сообщила, что потеряла миллионы из-за того, что люди, которых она считала близкими, пользовались тем, что она пребывала в состоянии алгкогольного опьянения.