Зои Дешанталь приняла предложение своего возлюбленного Джонатана Скотта, похваставшись кольцом

22:29 2023-08-15

Американская актриса Зои Дешанталь сообщила о помолвке со своим избанником Джонатаном Скоттом, известным по реалити-шоу "Братья по собственности".

Джонатан Скотт подарил своей возлюбленной Зои Дешанталь кольцо, которым она похвасталась на своей странице в соцсетях.

45-летний Скотт предложил руку и сердце 43-летней Дешанель в период их отпуска в Шотландии.

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    Украшение, которое Джонатан преподнес Зои в честь помолвки, - это кольцо с розовыми и фиолетовыми камнями.

    Будущие муж и жена состоят в отношениях уже в течение 4 лет.

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