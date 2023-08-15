МакSим пожаловалась, что близкие люди обманывали ее на деньги, когда она была пьяной

МакSим отметила, что сейчас рядом нет людей, которые пользовались ее непростой ситуацией.

Певица отметила, что, когда выпивала, была "доброй", чем и пользовались люди, которых она считала близкими.

Нечистоплотные личности подсовывали ей на подпись документы, из-за чего знаменитость лишилась огромных денег.

Они использовали невнимательность артистки в корыстных целях.

Исполнительница заметила,что не стала разбираться с людьми, которые ее обманывали, но в ее жизни они больше не участвуют.