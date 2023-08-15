Васильев заявил, что в будущем покинувших РФ звезд назовут героями

Александр Васильев привёл в пример таких известных личностей, как Фёдор Шаляпин, Михаил Чехов и Анна Павлова, которых гнобили в России, называя эмигрантами, а сейчас им установлены памятники и почётные доски.

Эксперт моды не сомневается, что спустя 40 - 50 лет уехавшим сейчас артистам тоже установят мемориалы и почётные доски, а могилы их перенесут из-за рубежа на Новодевичье или Троекуровское кладбища.

Васильев призвал соотечественников прекратить преуменьшать вклад знаменитостей в культуру РФ сейчас, а не тогда, когда их не станет.