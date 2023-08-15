Опытный огородник назвал эффективную подкормку для крепкой рассады помидоров из отвара картошки

Рассказываем, как укрепить рассаду простым отваром от картошки.
После такого лакомства саженцы будут быстро расти и хорошо развиваться.
Подкормку вносим раз в неделю. Готовим ее так. Помыть картофелины, залить водой, отварить.
Но варим без добавления соли и приправ. Когда пройдет 20 минут, жидкость надо слить и остудить.
Этой картофельной водой подкармливаем рассаду томатов.
Но сначала добавляем в нее пару капель йода. Поливы делаются под корень.
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