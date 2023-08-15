Фанаты собрались на могиле Виктора Цоя спустя 33 года после гибели музыканта

Поклонники Виктора Цоя собрались у его могилы, чтобы вспомнить музыканта в 33-ю годовщину со дня его кончины.
Похоронен Цой на Богословском кладбище в северной столице России.
Фанаты лидера группы "Кино" возлагали цветы к мемориалу на его на могиле, фотографировались у огромного портрета Цоя, исполняли композиции кумира под гитару.
Трагедия произошла 15 августа 1990 года, когда музыкант разбился в страшной аварии на 35-м километре трассы Р-126 на территории Тукумского района Латвийской Республики.
Автомобиль 28-летнего Цоя столкнулся с автобусом.
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