Подозреваемый в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетней девочки задержан в Могилеве

Преступление произошло еще в 1998 году, уточняет УВД Могилевской области.

Как говорится в сообщении, 11-летняя девочка летом того года пошла к своей подруге, которая жила на соседней улице, но домой не вернулась. Спустя два дня обугленное тело ребенка с ножевыми ранениями грибники нашли в лесополосе.

По горячим следам это преступление раскрыть не удалось. Но оперативно-розыскные мероприятия все это время не прекращались. В нынешнем году оперативниками Могилевского областного УВД и их коллегами из Ленинского РУВД города при силовой поддержке ОМОНа задержан позреваемый - 63-летний мужчина.

Неоднократно судимого фигуранта арестовали. Назначен ряд экспертиз, по установлению деталей произошедшего проводятся следственные действия.

За убийство заведомо малолетнего возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.