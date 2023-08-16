Хитрость водителей, чтобы дворники никогда не примерзали к стеклу автомобиля

Один из методов – оставить дворники поднятыми над стеклом на ночь. Но это может привести к краже, поэтому решение не идеальное.
Для тех, кто хочет избежать и примерзания, и кражи, существует другая уловка. Если автомобиль имеет систему подогрева в районе дворников, проблема решается автоматически.
Однако, если такой системы нет, можно воспользоваться следующим методом. Подняв дворники над стеклом немного, вода и конденсат не будут скапливаться на резинке и не заморозятся, что обеспечит более эффективную работу.
Для этого вам потребуются крупные канцелярские зажимы для бумаги, которые стоит покрыть защитным материалом, чтобы не повредить стекло. Расположив их у основания дворников, они будут служить опорой, поддерживая их в приподнятом положении и предотвращая прилипание к стеклу.
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